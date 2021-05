Eberl: Rose «komplett vertragskonform» verhalten

Mönchengladbach (dpa) - Borussia Mönchengladbachs Sportdirektor Max Eberl hat das Festhalten an Trainer Marco Rose bis zum Saisonende trotz heftiger Fan-Proteste verteidigt. «Davon bin ich überzeugt. Ich habe fachlich entschieden, nicht emotional, und habe die Leistungen unserer Mannschaft gesehen - auch in vielen Spielen, die wir verloren haben», sagte der 47-Jährige in einem «Sportbuzzer»-Interview (Freitag).

Von dpa