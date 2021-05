Impfungen in Kölner Brennpunkt-Vierteln gehen weiter

Köln/Berlin (dpa/lnw) - Die Stadt Köln will am Pfingstmontag ihre Sonderimpfungen in sozialen Brennpunkten fortsetzen. «Für morgen hat uns das Land eine Lieferung von weiteren zusätzlichen Impfdosen für die Impfungen in den vulnerablen Stadträumen angekündigt», sagte Oberbürgermeisterin Henriette Reker (parteilos) am Freitag bei der Bundespressekonferenz in Berlin. Die Stadt rechnet nach Angaben eines Sprechers damit, dass dann alle vom Land NRW bisher zugesagten rund 5500 Impfdosen in Köln eintreffen. Deshalb würden die Impfungen Anfang der Woche im Stadtteil Finkenberg fortgesetzt.

Von dpa