Den Angaben zufolge gab es weitere Versuche, Bahnen aus der Spur zubringen, die jedoch scheiterten. Die Ermittler schließen nicht aus, dass es sich um eine Serie handelt und die beiden Taten von derselben Tätergruppe verübt wurden.

Am 9. Mai war ein Triebwagen der Stadtbahnlinie 3 aus den Schienen gesprungen, weil Unbekannte mindestens einen Pflasterstein auf die Schienen gelegt hatten. Dabei war ein 24-jähriger Stadtbahnführer leicht verletzt worden. Weitere Passagiere waren nicht an Bord, da der Wagen gerade aus dem Depot kam. Es entstand ein Sachschaden von etwa 11.000 Euro. Bereits am 7. März war die Linie 10 mit 20 Fahrgästen an Bord aus den Schienen gesprungen. Der Fahrer hatte zuvor ein Ruckeln vernommen. Verletzt wurden niemand, der Sachschaden betrug etwa 3000 Euro.

