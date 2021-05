Gastronomie: Gewerkschaft beklagt fehlende digitale Lösung

Dortmund (dpa/lnw) - Zur Öffnung der Gastronomie in Teilen von Nordrhein-Westfalen beklagt die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) das Fehlen einer einheitlichen Erfassung der Gäste-Daten. «Es gibt zwar vereinzelt in einigen Kommunen und Landkreisen Apps für die digitale Erfassung. Aber das ist ein Flickenteppich», sagte der NRW-Landesvorsitzende der NGG, Mohamed Boudih, am Freitag in Dortmund. Die Zettelwirtschaft aus dem vergangenen Jahr dürfe sich nicht wiederholen. «Die Politik aber hat es nicht geschafft, da bis heute eine landesweit einheitliche Lösung zum Infektionsschutz vorzugeben.» Obwohl klar gewesen sei, dass jetzt irgendwann der Zeitpunkt komme, wo wieder geöffnet werde, meinte Boudih.

Von dpa