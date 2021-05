VfL: «Lieber ein bisschen Druck als im Niemandsland»

Bochum (dpa) - Trotz größerer Verletzungssorgen fiebert Zweitliga-Tabellenführer der VfL Bochum seinem Aufstiegs-Endspiel am Sonntag gegen den SV Sandhausen entgegen. «Wir haben alle Erwartungen übertroffen, jetzt müssen wir das noch in einem Spiel bestätigen», sagte Geschäftsführer Sport Sebastian Schindzielorz am Freitag vor der Partie gegen den noch vom Abstieg bedrohten SV Sandhausen am letzten Spieltag. Mit 64 Punkten führt die Revierelf die Tabelle vor der Konkurrenz Holstein Kiel (62) und SpVgg Greuther Fürth (61) an. Schon ein Remis würde den Bochumern nach elf Jahren in der Zweitklassigkeit zum siebten Bundesligaaufstieg verhelfen.

Von dpa