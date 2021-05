Über 500 Feldhamster ausgewildert: Anzeichen für Ausbreitung

Pulheim (dpa/lnw) - Mehr als 500 Feldhamster sind aus einer Nachzucht binnen zwei Jahren in Nordrhein-Westfalen ausgewildert worden. Bei der Wiederansiedlung in ihrem natürlichen Lebensraum im Großraum Köln und im Raum Aachen gebe es ermutigende Ergebnisse, teilte das Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz am Freitag mit. Im Frühjahr hätten Mitarbeiter der Biologischen Stationen, die die Auswilderungsfelder in Rommerskirchen, Pulheim und bei Aachen betreuten, mit ehrenamtlichen Helfern an die 500 geöffnete Baue gezählt. Im Großraum Köln seien bis zu 1,5 Kilometer entfernt von den Auswilderungsflächen einige Baue entdeckt worden. Das spreche für erste Anzeichen einer beginnenden Ausbreitung der Feldhamster.

Von dpa