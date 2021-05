Düsseldorfer EG verpflichtet Verteidiger Trinkberger

Düsseldorf (dpa/lnw) - Die Düsseldorfer EG hat David Trinkberger verpflichtet. Der 24 Jahre alte Verteidiger vom Ligakonkurrenten Nürnberg Ice Tigers, bei dem er in seiner ersten Saison in der Deutschen Eishockey Liga 34 von 38 Spielen absolvierte und einem Treffer erzielte, erhält einen Vertrag bis 2022. «David Trinkberger ist ein sehr mannschaftsdienlicher und eher defensiv ausgerichteter Verteidiger. Er ist von guter Statur und erfüllt seine Aufgaben gewissenhaft», kommentierte DEG-Sportdirektor Niki Mondt in einer Mitteilung des Vereins von Freitag.

Von dpa