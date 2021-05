Finaltag der Fußball-Amateure in NRW live im TV

Düsseldorf (dpa/lnw) - Die Pokalendspiele der drei Fußball-Landesverbände in Nordrhein-Westfalen werden live im TV übertragen. Wie die Verbände am Freitag mitteilten, sind die Partien am 29. Mai im WDR-Fernsehen und auf sportschau.de zu sehen. Das Finale im Niederrhein-Pokal zwischen dem Wuppertaler SV und dem SV Straelen wird um 13 Uhr angepfiffen. Zur selben Zeit kämpfen Viktoria Köln und Alemannia Aachen um den Titel des Mittelrhein-Verbandes. Im Fußball- und Leichtathletik-Verband Westfalen stehen sich SF Lotte und Preußen Münster (13.50 Uhr) gegenüber.