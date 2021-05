I-Pads gestohlen und versenkt: Verdächtige sind Jugendliche

Schwalmtal (dpa/lnw) - Die Einbrüche in ein Schulzentrum in Schwalmtal, bei denen zahlreiche hochwertige Tablet-Computer gestohlen und anschließend in einem Teich gefunden worden waren, sind aufgeklärt. Drei Jugendliche, zwei 13-Jährige und ein 18-Jähriger, seien als Tatverdächtige ermittelt worden, teilte die Polizei am Freitag mit. Sie hätten angegeben, «aus Neugier und ohne bestimmte Absicht» Anfang Mai in die Schulen eingedrungen zu sein. Dort hätten sie die I-Pads und einige I-Pens mitgenommen, um sie zu verkaufen.

Von dpa