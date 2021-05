Öffnungen zu Pfingsten: Camper freuen sich

Campingplätze in Nordrhein-Westfalen dürfen öffnen, wenn die Inzidenz an fünf aufeinander folgenden Tagen unter 100 liegt. Am Freitag registrierte das Robert Koch-Institut in Münster nur sieben neue Corona-Fälle. Die Inzidenz, also die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen, lag bei 17,8.

