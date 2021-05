Versuchter Mord in Waltrop: Vier Männer in U-Haft

Waltrop (dpa/lnw) - Nach einem brutalen Angriff auf einen 27 Jahre alten Mann aus Waltrop im Kreis Recklinghausen stehen vier Männer unter Tatverdacht. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, sind drei Waltroper (19, 23, 28) und ein 23-jähriger Dortmunder festgenommen worden und sitzen in Untersuchungshaft. Die Deutschen sollen am vergangenen Dienstag den 27-Jährigen in einer Unterkunft mit Schlägen und Messerstichen lebensgefährlich verletzt haben. Nach einer Not-Operation sei das Opfer mittlerweile außer Lebensgefahr, hieß es weiter. Die Hintergründe der Tat sind weiter unklar. Die Mord-Ermittlungen dauerten noch an.