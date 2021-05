Mord an Kindern: Prozess gegen Mutter beginnt Mitte Juni

Wuppertal (dpa) - Der Prozess wegen Mordes an fünf kleinen Kindern in Solingen wird gut neun Monate nach der Tat am Wuppertaler Landgericht starten. Angeklagt ist die Mutter der Opfer, die in Solingen fünf ihrer sechs Kinder umgebracht haben soll. Das Gericht habe die Anklage wegen fünffachen Mordes zugelassen, teilte ein Gerichtssprecher am Freitag in Wuppertal mit. Prozessbeginn sei der 14. Juni.

Von dpa