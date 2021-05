Antisemitische Demo: Polizei veröffentlicht Fotos

Gelsenkirchen (dpa/lnw) - Nach der antisemitischen Demonstration an der Synagoge in Gelsenkirchen hat die Polizei nun Fotos weiterer Tatverdächtiger veröffentlicht. Man habe Videodateien ausgewertet und suche nun nach elf noch unbekannten Personen, teilten die Ermittler am Freitag mit. Wer bei der Identifizierung der Männer und Frauen helfen könne, werde gebeten, sich zu melden. Die Bilder sind online auf dem Fahndungsportal der Polizei NRW einsehbar.

Von dpa