Polizei: Antisemitische Äußerungen in Hagen

Der Mann war nach Polizeiangaben am Mittwoch vor dem Rathaus in Hagen erschienen. Die Israel-Flagge habe er an einen Stock gebunden mit sich getragen. Am Donnerstag sei er dort erneut erschienen. Da sich nach kurzer Zeit rund 50 Menschen am Rathaus versammelt hätten, seien insgesamt zehn Beamtinnen und Beamte geschickt worden, um den 44-Jährigen aus Dortmund vor «eventuell entstehenden Anfeindungen» zu schützen. Dabei hätten die Einsatzkräfte die antisemitischen Äußerungen vernommen.

