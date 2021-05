Aufmerksamer Nachbar wird von mutmaßlichem Dieb verletzt

Düsseldorf (dpa/lnw) - Ein aufmerksamer Zeuge ist von einem mutmaßlichen Motorraddieb in Düsseldorf schwer verletzt worden. Der Mann habe gegen 3 Uhr am Freitag laute Geräusche aus einer Tiefgarage gehört, teilte die Polizei mit. Als er nachschauen ging, entdeckte er den Angaben zufolge einen Unbekannten, der sofort in einen Transporter stieg und losfuhr. «Der Zeuge versuchte die Flucht zu unterbinden und geriet auf die Motorhaube des Autos», berichteten die Beamten. Erst außerhalb der Tiefgarage fiel er von dem Transporter und verletzte sich beim Aufprall auf der Straße schwer. Die Polizei stellte später fest, dass aus der Garage zwei hochwertige Motorräder gestohlen worden waren.

Von dpa