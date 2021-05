Längste Theke der Welt geöffnet: Viel Zulauf in Altstadt

Düsseldorf (dpa/lnw) - Die Öffnung der Außengastronomie hat trotz mäßigen Wetters am Freitagabend viele Menschen in die Düsseldorfer Altstadt gelockt. «Wir hatten schon einen regen Zulauf», sagte ein Sprecher der Polizei am Samstagmorgen. Polizei und Ordnungsamt waren im Einsatz, um etwa am Rheinufer und an der «Kö» die Einhaltung von Abstandsregeln und Maskenpflicht zu kontrollieren. Größere Einsätze seien aber ausgeblieben, sagte der Polizeisprecher.

Von dpa