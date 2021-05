Wetter in NRW bleibt unbeständig

Essen (dpa/lnw) - Zum Start der Außengastronomie in gut der Hälfte aller kreisfreien Städte und Kreise in Nordrhein-Westfalen lässt das Biergarten-Wetter weiter auf sich warten. Am Pfingstwochenende bleibe es wechselhaft, sagte eine Meteorologin des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Samstag in Essen. «Nach einem recht regnerischen Samstag müssen wir auch am Sonntag noch mit Schauern rechnen», erklärte die Meteorologin. Bei Höchstwerten bis 17 Grad gebe es aber auch immer wieder mal sonnige Abschnitte. «Zumindest für einen Spaziergang ohne Regenschirm könnte das reichen.»

Von dpa