Schwimmfreude trotz Regenguss: Saisonauftakt im Rheinbad

Düsseldorf (dpa/lnw) - Zum lang ersehnten Auftakt der Schwimmsaison unter freiem Himmel haben im Rheinbad in Düsseldorf mehr als 100 Menschen Regen und Wind getrotzt und sind schwimmen gegangen. An diesem Samstag hat in Nordrhein-Westfalen für einige Freibäder die Saison begonnen - in Städten und Kreisen mit einer stabilen Sieben-Tage-Inzidenz unter 100 darf in den Außenbecken wieder Sport getrieben werden. Die Besucherzahlen sind begrenzt, Schwimmer müssen einen negativen Test vorweisen, genesen oder vollständig geimpft sein. Auch die Liegewiesen sind gesperrt, solange die Inzidenz in der Region nicht stabil unter 50 liegt.

Von dpa