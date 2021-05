Fabrikbrand in Siegburg: Feuerwehrmann verletzt

Siegburg (dpa/lnw) - Bei einem Feuer in einer Farbenfabrik in Siegburg ist am Samstagmorgen ein Feuerwehrmann verletzt worden. Der Mitarbeiter der Wehrfeuerwehr habe beim Einsatz leichte Verbrennungen erlitten und werde im Krankenhaus behandelt, teilte das Unternehmen mit. Das Feuer war nach ersten Erkenntnissen während eines Umfüllvorgangs im Produktionsbereich der Firma ausgebrochen. Weitere Menschen seien nicht verletzt worden.