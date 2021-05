Abflug in die Ferne: Ruhige Lage am Flughafen Düsseldorf

Düsseldorf (dpa/lnw) - Pfingsten endlich wieder in die Ferne abheben: Zahlreiche Menschen sind am Wochenende vom Flughafen Düsseldorf zu Reisezielen am Mittelmeer oder den Kanaren gestartet. In den vergangenen Wochen habe die Zahl der Reisenden wieder zugenommen, dennoch sei die Lage zum Start in das Pfingstwochenende im Terminal ruhig, sagte eine Flughafen-Sprecherin am Samstag. Für den heutigen Samstag standen demnach etwa 140 Starts und Landungen auf dem Plan, in den nächsten beiden Tagen seien es jeweils 120. So starteten am Morgen mehrere Flieger in Richtung der griechischen Inseln, auch Gran Canaria und Teneriffa oder Ziele auf dem spanischen Festland wurden angeflogen.

Von dpa