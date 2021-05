Holzschiff in Kölner Hafen gesunken

Köln (dpa/lnw) - Bei einem Unfall im Kölner Hafen Niehl ist ein Schiff beschädigt worden und gesunken. Ein größeres Schiff habe am Freitagabend beim Manövrieren im Hafen das kleinere, am Ponton festgemachte Schiff berührt, sagte ein Sprecher der Wasserschutzpolizei am Samstag. Das 15 Meter lange Holzschiff sei leckgeschlagen und dann schnell gesunken. Menschen befanden sich nicht an Bord.

Von dpa