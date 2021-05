In der Nähe des Weserstadions standen die Fans teils sehr eng beieinander, jubelten dem Teambus bei der Anfahrt zu und zündeten Pyrotechnik. Die meisten trugen Masken, einige waren aber auch ohne Mund-Nasen-Schutz gekommen. «Das ist ein großes Pfand, das wir haben, dass wir unsere Fans, die Bremer, hinter uns wissen», sagte Interimstrainer Thomas Schaaf vor der Partie im TV-Sender Sky über die Unterstützung und die «unheimliche Verbundenheit» der Anhänger. Daraus schöpfe die Mannschaft Kraft und Motivation.

Für Werder geht es am letzten Spieltag noch um den Klassenverbleib. Als Drittletzter droht den Bremern noch der Absturz auf einen direkten Abstiegsplatz oder wie in der Vorsaison der Gang in die Relegation.

