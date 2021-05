Bielefeld mit einem Neuen ins Abstiegsendspiel

Stuttgart (dpa) - Arminia Bielefeld setzt im Saisonfinale der Fußball-Bundesliga auf fast genau die gleiche Startelf wie beim 1:1 gegen die TSG 1899 Hoffenheim am vergangenen Wochenende. Einzig Verteidiger Jacob Barrett Laursen rückt für die Partie beim VfB Stuttgart am Samstag (15.30 Uhr/Sky) neu in die Anfangsformation und ersetzt den gesperrten Anderson Lucoqui. Bei den Gastgebern beginnen Pascal Stenzel, der scheidende Kapitän Gonzalo Castro und Philipp Klement anstelle von Konstantinos Mavropanos (Muskelverletzung), Wataru Endo (gesperrt) und Erik Thommy (Bank).

Von dpa