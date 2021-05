Hummels, Sancho und Guerreiro nicht in BVB-Startelf

Dortmund (dpa) - Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund startet ohne Mats Hummels in den letzten Saisonspieltag an diesem Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen Bayer Leverkusen. Der von Bundestrainer Joachim Löw vor wenigen Tagen in den EM-Kader beorderte BVB-Abwehrchef sitzt im Duell des Tabellendritten mit dem Sechsten zunächst auf der Bank und wird durch Emre Can vertreten. Nach der bereits am vergangenen Spieltag gesicherten Champions-League-Qualifikation werden zudem die Stammkräfte Jadon Sancho, Raphael Guerreiro und Jude Bellingham zunächst geschont. Bei den Gästen ist Sven Bender im letzten Spiel seiner Karriere von Beginn an dabei.

Von dpa