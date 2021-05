«Löwenherzen» mit Mülheimer KinderStückePreis ausgezeichnet

Mülheim/Ruhr (dpa/lnw) - Für ihr Kindertheaterstück «Löwenherzen» erhält die Autorin Nino Haratischwili den diesjährigen Mülheimer KinderStückePreis. Er ist mit 15 000 Euro dotiert. Die Entscheidung der Jury fiel am Samstag nach einer öffentlich per Livestream übertragenen Debatte aus Mülheim. «Löwenherzen» beschreibt die Geschichte eines Spielzeuglöwen, der in Bangladesch von einem Jungen genäht und von diesem auf eine weite Reise fast um die ganze Welt geschickt wird.

Von dpa