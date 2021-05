Hamm (dpa/lnw) - Ein Lastwagen ist in Hamm am Samstagnachmittag gegen eine Laterne geprallt. Das Fahrzeug sei zuvor aus nicht geklärter Ursache von der Straße abgekommen, teilte die Polizei mit. Der 67 Jahre alte Fahrer wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der 58-jährige Beifahrer erlitt nur leichte Verletzungen.

Von dpa