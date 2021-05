Sieben-Tage-Inzidenz in NRW auf 69,4 gesunken

Düsseldorf (dpa/lnw) - In vielen Städten und Kreisen in Nordrhein-Westfalen geht die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus weiter zurück. Am Sonntag meldete das Robert Koch-Institut eine landesweite Sieben-Tages-Inzidenz von 69,4. Am Vortag hatten die Gesundheitsämter noch 73,4 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche registriert. Auch der Wochenvergleich belegt den deutlichen Abwärtstrend: Am Sonntag vergangener Woche hatte der Wert noch bei 88,5 gelegen.

Von dpa