Mensch stirbt bei Autounfall in Düsseldorf

Düsseldorf (dpa/lnw) - Bei dem Zusammenstoß eines Autos mit einem Baum in Düsseldorf ist ein Mensch ums Leben gekommen. Die Identität des Fahrers oder der Fahrerin war am Sonntag noch nicht geklärt, wie die Polizei mitteilte. Der Sportwagen brannte in der Nacht zum Sonntag demnach komplett aus. Ersten Ermittlungen der Polizei zufolge war das Auto auf der Bundesstraße 1 im Stadtteil Bilk unterwegs, als es von der Spur abkam und auf einem Grünstreifen frontal gegen den Baum prallte.