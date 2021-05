Suchaktion nach gestürztem Bergsteiger in Österreich

Fraxern (dpa/lnw) - Ein Mann aus Düsseldorf ist in Österreich in der Nähe des Bodensees bei einer Bergbesteigung gestürzt und konnte nur mit einer aufwendigen Suchaktion gefunden werden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, war der 32-Jährige am Samstagabend bei der Besteigung der «Hohen Kugel» bei Fraxern in Vorarlberg vom Weg abgekommen, etwa zehn Meter heruntergestürzt und gegen einen Baum geprallt.

Von dpa