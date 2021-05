Erste Museen an Pfingsten wieder geöffnet

Die Bundeskunsthalle in Bonn machte am Pfingstsonntag zum ersten Mal wieder auf. «Es ist großartig, weil man merkt, wofür man arbeitet, nämlich für die Besucher», sagte Museumssprecher Sven Bergmann am Sonntag. Die Kontingente für Pfingstsonntag und -montag seien bereits ausgebucht. Auch das eher durchwachsende Wetter am Wochenende spiele da bestimmt eine Rolle. «Alles, was indoor möglich ist, wird sicherlich gerne genommen», sagte Bergmann.

Am Pfingstsamstag hatte zudem die Kunstsammlung NRW in Düsseldorf für Publikum wieder geöffnet. Beide Häuser K20 und K21 der Kunstsammlung könnten besucht werden, hatte die Landesgalerie in Düsseldorf mitgeteilt. Der Besuch von Museen und Kunstausstellungen ist unter Auflagen möglich, wenn die Sieben-Tage-Inzidenz stabil unter der Marke von 100 liegt.

© dpa-infocom, dpa:210523-99-712341/2