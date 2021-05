Mann baut Unfall und will Polizist Kopfnuss geben

Porta Westfalica (dpa/lnw) - Nach einem Unfall hat ein 32 Jahre alter Autofahrer in Porta Westfalica die Flucht ergriffen und sich später gegen seine Festnahme gewehrt. Er habe versucht, einem Beamten eine Kopfnuss zu geben, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Demnach kam der Mann am Samstag zunächst mit seinem Wagen nach links von der Spur ab. Dabei überfuhr er einen Ampelmast und ein Verkehrszeichen, fuhr aber den Angaben zufolge einfach zunächst weiter und stellte sein Auto in der Nähe ab.

Von dpa