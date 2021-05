Bochumer Polizei: 7000 Menschen im Umfeld des Stadions

Bochum (dpa) - Nach dem Aufstieg des VfL Bochum in die Fußball-Bundesliga hat die Polizei ein «erschütterndes Resümee» gezogen: Trotz zahlreicher Appelle von Sicherheitsbehörden, Stadt und Verein mit Blick auf die Pandemie-Lage habe es große Menschenansammlungen gegeben, teilte die Bochumer Polizei am späten Sonntagabend mit. «6000 bis 7000 Personen hielten sich im Umfeld des Stadions sowie in der Innenstadt auf.»

Von dpa