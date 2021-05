Junges Team startet Plattform gegen Cybermobbing

Schwerte (dpa/lnw) - Ein junges Team geht an diesem Mittwoch (26. Mai) mit einer Online-Beratungsstelle für im Internet beleidigte und attackierte Schüler an den Start. Initiator ist der 16-jährige Schüler Lukas Pohland, der mit neun weiteren speziell geschulten jungen Leuten Opfern von Cybermobbing mit Ratschlägen, Infos und weiterführenden Adressen helfen will. Bei der Internet-Plattform handele es sich um die bundesweit erste Beratungsstelle, die sich gezielt auf Hilfen bei Cybermobbing spezialisiere. Pohland ist Vorsitzender des Vereins Cybermobbing-Hilfe in Schwerte, der Schülern bereits im dritten Jahr telefonische Beratung anbietet.

Von dpa