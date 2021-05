Lippstadt (dpa/lnw) - In Lippstadt im Kreis Soest ist am frühen Montagmorgen ein geparktes Auto vollständig ausgebrannt. Ein Zeuge hatte das brennende Fahrzeug bemerkt und den Eigentümer geweckt, teilte die Polizei am Montag mit. Dieser habe das Feuer aber nicht mehr bekämpfen können, die Feuerwehr löschte den Brand schließlich. Die Brandursache war zunächst unklar. Die Polizei ermittelt.

Von dpa