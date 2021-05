Windböen, Schauer und Gewitter bestimmen Wetter in NRW

Essen (dpa/lnw) - Das Wetter bleibt in Nordrhein-Westfalen auch in der neuen Woche wechselhaft und windig. Nach einem überwiegend trockenen Montagvormittag ziehe am Nachmittag von Westen her Regen auf, sagte eine Meteorologin des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Montag in Essen. «Die Temperaturen liegen im Rheinland bei 16 bis 19 Grad. In Ostwestfalen, wo es noch länger trocken bleibt, sind bis zu 21 Grad drin.» In der Eifel seien stürmische Böen möglich. Zum Abend hin werden demnach dann verbreitet Schauer und Gewitter erwartet.

Von dpa