Reizgas in Wohnhaus versprüht: 13 Verletzte

Dortmund (dpa/lnw) - Unbekannte haben im Treppenhauses eines Mehrfamilienhauses in Dortmund Reizgas versprüht und so 13 Menschen leicht verletzt. Wie die Polizei am Montag mitteilte, hatten mehrere Bewohner am Freitagabend wegen eines beißenden Geruchs die Feuerwehr alarmiert. Alle 13 Bewohner, darunter fünf Kinder, mussten demnach ihre Wohnungen verlassen und wurden vor Ort behandelt. Die Verletzten hätten über Atembeschwerden und Augenreizungen geklagt, teilte die Feuerwehr mit.

Von dpa