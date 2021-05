Großer Andrang in Duisburg: Besondere Impfaktion in Marxloh

«Die Menschen hier sind in großen Teilen sehr gut informiert und vorbereitet, wir können deswegen bis zu 150 Impflinge pro Stunde schaffen und zügig durchimpfen. Die Menschen sind sehr dankbar für diese Möglichkeit», sagte Feuerwehrchef Oliver Tittmann laut Mitteilung.

Wegen des Andrangs wurde die Warteschlange am Mittag geschlossen. Am Pfingstmontag sollten 1200 Impfdosen gespritzt werden. Die abgewiesenen Impfinteressierten wurden auf die kommenden Tage verwiesen. Duisburg-Marxloh gilt als Stadtteil mit sozial benachteiligten Bewohnern. Hier war die Sieben-Tage-Inzidenz (Neuinfektionen je 100 000 Einwohner binnen einer Woche) in den vergangenen Wochen besonders hoch.

