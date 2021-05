Fortuna Düsseldorf trennt sich von Trainer Uwe Rösler

Über die Nachfolge von Rösler wurde noch nichts bekannt. Seit einer Woche gibt es allerdings Gerüchte über Miroslav Klose. Der Weltmeister von 2014 und WM-Rekordtorschütze hat sich als Co-Trainer beim FC Bayern München verabschiedet und steht vor dem Beginn einer Cheftrainer-Karriere. Klose und Fortunas Vorstandsmitglied Klaus Allofs kennen sich aus gemeinsamen Zeiten beim SV Werder Bremen.

Rösler hatte den Posten des Cheftrainers am 29. Januar 2020 von Friedhelm Funkel übernommen und konnte den Verein im vergangenen Jahr trotz verbesserter Spielanlage nicht mehr vor dem Abstieg in die Fußball-Bundesliga bewahren. Mit dem fünften Platz in der 2. Liga haben die Düsseldorfer keine schlechte Saison gespielt, doch hatten sich die Verantwortlichen mehr erhofft.

