Grönemeyer freut sich über den VfL-Aufstieg

Bochum (dpa/lnw) - Zahlreiche Glückwünsche haben den VfL Bochum zum Aufstieg in die Fußball-Bundesliga erreicht, darunter waren auch prominente Namen. Einer der ersten und wohl berühmtesten Gratulanten war Sänger Herbert Grönemeyer, der in Bochum aufgewachsen ist. Im Radio-Interview mit «WDR 2» sagte Grönemeyer am Sonntag unmittelbar nach dem Spiel: «Klasse, wie die das gemacht haben. Ich freue mich riesig. Mit vier Jahren war ich zum ersten Mal im Bochumer Stadion, ich bin VfL-Fan durch und durch.»

Von dpa