Polizei löst Party in Köln auf: 18 Cannabispflanzen gefunden

Köln (dpa/lnw) - Polizei und Ordnungsamt haben in Köln eine nicht erlaubte Party mit mehr als 20 Personen aufgelöst und in der Wohnung 18 Cannabispflanzen gefunden. Wegen Ruhestörung war am Samstagabend zunächst das Ordnungsamt zu dem Mehrfamilienhaus gerufen worden, teilte die Polizei am Montag mit. Die vier städtischen Mitarbeiter seien dann vor der Wohnung auf fünf junge Männer getroffen, welche die Party gerade verlassen wollten. Es habe eine Auseinandersetzung gegeben, bei der die Mitarbeiter des Ordnungsamtes nach eigenen Angaben durch Schläge und Tritte leicht verletzt wurden und ihrerseits Pfefferspray gegen die Männer einsetzten.

Von dpa