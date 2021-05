Ein Toter nach Streit in Bad Driburg: Mann in U-Haft

Bad Driburg (dpa/lnw) - Bei einem Streit in Bad Driburg im Kreis Höxter ist am Samstag ein Mann getötet worden. Nach Angaben von Oberstaatsanwalt Ralf Meyer am Montag sind die Hintergründe noch offen. Der Tatverdächtige sitzt wegen Totschlags in Untersuchungshaft. Der mutmaßliche Täter und das Opfer hätten sich in einem Haus mit Verwandten getroffen. Nach einem Streit sollen die beiden aufeinander losgegangen sein. Die Rettungskräfte fanden den Toten im Treppenhaus. Der Tatverdächtige schweigt nach Angaben der Staatsanwaltschaft. Die Befragung der Zeugen ist demnach noch nicht abgeschlossen.