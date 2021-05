Viele Verstöße: Düsseldorfer OB lädt zum Spitzengespräch

Das Virus sei noch nicht besiegt und in der Altstadt und auf der Kö dürfte kein rechtsfreier Raum entstehen. Keller weiter: «Was wir gestern Nacht insbesondere auf der Königsallee erleben mussten, darf sich so nicht wiederholen. Hier sind wir dringend auf die Unterstützung der Polizei angewiesen.» Das Stadtoberhaupt sprach von einer «explosiven Lage».

Keller beklagt, dass die Besucher in der Altstadt und am Rhein immer wieder auf die Maskenpflicht und Mindestabstand hingewiesen werden mussten. Einige Terrassen in der Gastronomie entsprachen nicht den Vorgaben. Nach 22.00 Uhr sei die Stimmung in den Nächten über Pfingsten unter den Besuchern zunehmend uneinsichtiger und aggressiver geworfen. Eine Straße sei von der Polizei geräumt worden.

