Künstliche Intelligenz soll Kinderpornografie enttarnen

Die vor einem Jahr gegründete Taskforce zur Bekämpfung von Kindesmissbrauch und von Verbreitung von Kinderpornografie in NRW hat mehr als 1600 Verfahren gegen mehr als 1800 Beschuldigte geführt. Zehntausende Personen seien zudem im Visier der NRW-Ermittlungsbehörden, sagte NRW-Justizminister Peter Biesenbach am Dienstag in Düsseldorf. „Aber nicht nur die übergroße Zahl der Tatverdächtigen gibt Anlass zur Sorge.“ Schließlich würden bei Durchsuchungen digitale Beweismittel „in erheblicher Zahl“ beschlagnahmt. „Deren schiere Datenmenge auszuwerten, ist eine ungeheure Herausforderung.“

Dies könne nicht allein durch die Ermittler in der erforderlichen Schnelligkeit gelingen, sagte Biesenbach. Deswegen will das Land jetzt auf den Einsatz Künstlicher Intelligenz (KI) setzen – und die Aufklärung beschleunigen. Dazu startete die Zen­tral- und Ansprechstelle Cybercrime (ZAC) NRW mit Microsoft und Wissenschaftlern im Jahr 2019 ein Forschungsprojekt. Es wurde dabei ein Prototyp entwickelt.

Genauigkeit von 92 Prozent

Ziel war es, Kinderpornografie in einer Datenflut innerhalb kurzer Zeit zu erkennen und Dateien zu kategorisieren. Das Forschungsergebnis kann sich sehen lassen: Die KI könne mit einer Genauigkeit von 92 Prozent Kinder- und Jugendpornografie sowie nicht strafbare Erwachsenenpornografie erkennen und unterscheiden, heißt es.

„Künstliche Intelligenz kann selbstverständlich keine menschlichen Ermittler und Ermittlerinnen ersetzen, aber sie kann uns helfen, Zeit zu gewinnen“, betonte Biesenbach. „Jede gewonnene Minute durch KI-Auswertung kann helfen, noch andauernden Kindesmissbrauch zu verhindern. Wir müssen und werden jede Möglichkeit nutzen, das unfassbare Leid dieser Kinder zu beenden.“

Datenschutz und -sicherheit sind gewährleistet

Auch bei riesigen Datenmengen erhalte man dank KI innerhalb weniger Tage ein belastbares Gesamtergebnis, berichtete Oberstaatsanwalt Markus Hartmann, Leiter der ZAC. Zur Auswertung seien letztlich nur ein Netzwerkstecker und ein Stromstecker nötig. Datenschutz und -sicherheit seien aber gewährleistet. Externe hätten keinen Zugriff. Ein weiterer Vorteil sei, dass der Software-Assistent mit zunehmenden Fällen dazulerne und noch zielgenauer arbeiten könne. Biesenbach sprach davon, dass das Cloudmodell in der Strafverfolgung „weltweit einmalig“ sei.

Andere Bundesländer und ausländische Behörden hätten bereits Interesse bekundet. Ziel sei es nun, das Projekt in NRW schnellstmöglich auszurollen.

Entsprechende Mittel seien bereits im Haushalt des Landes veranschlagt. Die neue Software werde aber wohl erst frühestens ab Jahresende zum Einsatz kommen. Er wolle bei dem Thema Tempo machen, sagte Biesenbach: „Denn die mit den Ortsbezeichnungen Lügde, Münster und Bergisch Gladbach verbundenen Geschehnisse haben uns das unendliche Leid missbrauchter Kinder drastisch vor Augen geführt, aber auch ahnen lassen, wie verbreitet Kindesmissbrauch in unserer Gesellschaft ist.“