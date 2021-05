Stürmische Böen und kräftige Schauer in Nordrhein-Westfalen

Offenbach (dpa/lnw) - Die Menschen in Nordrhein-Westfalen müssen sich auf einen Dienstag mit stürmischen Böen und kräftigen Schauern einstellen. Im Tagesverlauf ist außerdem mit kurzen Gewittern und kleinkörnigem Hagel zu rechnen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte. Bei mäßigem bis frischem Südwestwind mit starken, teils stürmischen Böen, liegen die Höchsttemperaturen zwischen 12 und 14 Grad. In den Hochlagen wird es bis zu 10 Grad.