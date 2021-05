Schlägerei: Schwerverletzter außer Lebensgefahr

Laut Mitteilung waren die jungen Männer am Pfingstmontag gegen 4.20 Uhr am Rande der Altstadt aneinander geraten. Dabei traten vier Männer aggressiv auf und griffen im Hofgarten eine Gruppe von sieben Personen mit Flaschen an. Neben dem Schwerverletzten waren zwei weitere Männer leicht verletzt worden.

© dpa-infocom, dpa:210525-99-731782/2