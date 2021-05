Ein Toter nach Streit in Bad Driburg: Motiv weiter offen

Bad Driburg (dpa/lnw) - Nach einem tödlichen Streit in einem Mehrfamilienhaus in Bad Driburg im Kreis Höxter läuft die Suche nach dem Motiv weiter. Eine Mordkommission der Bielefelder Polizei hat die Ermittlungen übernommen, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag gemeinsam mitteilten. Demnach war es in dem Haus am späten Samstagnachmittag zu einer Auseinandersetzung gekommen. Streifenpolizisten trafen am Tatort auf einen alkoholisierten 47-jährigen Tatverdächtigen und einen Schwerverletzten. Der 41-Jährige starb noch vor Ort. Laut Obduktion von Sonntag waren mehrere Stichverletzungen der Grund. Der Tatverdächtige sitzt wegen Totschlags in Untersuchungshaft.

Von dpa