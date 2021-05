Impfungen: Andrang in Duisburg, Zurückhaltung in Bielefeld

Bielefeld/Duisburg (dpa/lnw) - Bei besonderen Impfaktionen in sozialen Brennpunkten in Nordrhein-Westfalen machen die Behörden unterschiedliche Erfahrungen. Während die Menschen am Dienstag in Duisburg-Marxloh erneut Schlange standen, fiel die Reaktion auf eine Aktion im Bielefelder Stadtteil Jöllenbeck am Samstag zurückhaltender aus. Nach Angaben des organisatorischen Leiters des Bielefelder Impfzentrums, Ingo Schlotterbeck, hätten etwa 1200 Bewohner einer Hochhaussiedlung geimpft werden können. Die Stadt hatte den Angaben zufolge im Vorfeld mit etwa 300 Impfwilligen gerechnet. Bis kurz vor Schluss kamen allerdings nur 217 Bewohner.