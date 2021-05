Volltrunkener verursachte sechs Unfälle

Der 43-Jährige sei so betrunken gewesen, dass er nicht in der Lage gewesen sei, in das Gerät für einen Atemtest zu pusten, berichtete die Polizei. Ihm sei nach der Unfallfahrt am Sonntagabend eine Blutprobe entnommen worden. Der Führerschein wurde einkassiert. Menschen kamen nicht zu Schaden.

© dpa-infocom, dpa:210525-99-734522/2