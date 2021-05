Zehnjährige findet 5000 Euro und gibt sie bei Polizei ab

Düsseldorf (dpa) - Ein zehnjähriges Mädchen hat im Düsseldorfer Stadtteil Kaiserswerth 5000 Euro auf der Straße gefunden - und den Fund im Polizeipräsidium abgeliefert. Die Grundschülerin habe das Geldbündel - 5000 Euro in 50-Euro-Noten - am vergangenen Mittwoch zwischen parkenden Autos entdeckt, teilte die Polizei am Dienstag auf Facebook mit. «Und warum wissen wir davon? Weil sie es natürlich bei uns abgeben hat! Vielen Dank Elisabeth und bleib so!», schrieben die Beamten über die ehrliche Finderin. Die Polizei versucht nun herauszufinden, woher das Geld stammt.

Von dpa