Betrunkene Autofahrerin verletzt Mann lebensgefährlich

Leverkusen (dpa/lnw) - Eine angetrunkene Autofahrerin hat am Pfingstmontag in Leverkusen einen Unfall mit einem Motorradfahrer verursacht. Dabei erlitt der Motorradfahrer lebensgefährliche Verletzungen und musste von den Rettungskräften vor Ort reanimiert werden, teilte die Polizei am Dienstag mit. Nach aktuellem Ermittlungsstand habe die 60-Jährige beim Linksabbiegen eine durchgezogene Linie überfahren und sei in den Gegenverkehr geraten. Dort habe sie den Motorradfahrer aus Bergisch Gladbach erfasst.

Von dpa